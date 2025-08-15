Polissya, Rotan: “Fiorentina peggior avversario possibile. Sarà un’esperienza”

È stata una partita molto dura. Forse dobbiamo congratularci per il passaggio al turno successivo. Bisogna sottolineare che sono state due partite completamente diverse. È, diciamo, un esempio per il futuro: bisogna lottare in entrambe le gare. Tanto più che ora ci aspetta la Fiorentin, un avversario di grande nome, che negli ultimi tre anni è arrivato due volte in finale e una volta in semifinale. Quindi probabilmente il rivale più forte che potesse capitarci. Ma, diciamo così, è anche questa un’esperienza per noi e dobbiamo essere mentalmente migliori. Dobbiamo prepararci a questa partita partendo dal presupposto che loro sono i favoriti, ma, lo ripeto, come nel caso del “Paks”, ci sono due partite. Ogni partita dura novanta minuti, o magari di più se ci saranno tempi supplementari o rigori. E non bisogna avere paura di nessuno. Qualsiasi sia il punteggio, bisogna giocare fino alla fine.