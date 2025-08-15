Il tecnico del Polissya Ruslan Rotan ha parlato a margine del passaggio del turno in Conference League. Queste le parole dell'allenatore prossimo avversario della Fiorentina
Polissya, Rotan: “Fiorentina peggior avversario possibile. Sarà un’esperienza”
È stata una partita molto dura. Forse dobbiamo congratularci per il passaggio al turno successivo. Bisogna sottolineare che sono state due partite completamente diverse. È, diciamo, un esempio per il futuro: bisogna lottare in entrambe le gare. Tanto più che ora ci aspetta la Fiorentin, un avversario di grande nome, che negli ultimi tre anni è arrivato due volte in finale e una volta in semifinale. Quindi probabilmente il rivale più forte che potesse capitarci. Ma, diciamo così, è anche questa un’esperienza per noi e dobbiamo essere mentalmente migliori. Dobbiamo prepararci a questa partita partendo dal presupposto che loro sono i favoriti, ma, lo ripeto, come nel caso del “Paks”, ci sono due partite. Ogni partita dura novanta minuti, o magari di più se ci saranno tempi supplementari o rigori. E non bisogna avere paura di nessuno. Qualsiasi sia il punteggio, bisogna giocare fino alla fine.
E se sulla carta la Fiorentina oggi appare come la chiara favorita, penso che mentalmente dobbiamo affrontare la gara in modo da non temere questo avversario di grande nome, ma giocare il nostro gioco. Perché oggi, parlando della nostra prestazione, probabilmente il problema principale è stato che nella prima partita eravamo la nostra squadra: quella che dopo il contrasto recuperava il pallone, si disponeva in campo e giocava in avanti. Oggi, purtroppo, non è successo. Oggi recuperavamo palla e la passavamo indietro, creando costantemente all’avversario situazioni di gioco posizionale, in cui riuscivano a pressarci, ad andare nell’uno contro uno, e così ci siamo creati da soli dei problemi.
