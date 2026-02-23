“Fiorentina, niente rigori!”: Conti trema per la Conference e la Pausini lo punge

Giovedì, mentre l'Italia si preparerà per la kermesse, i viola saranno impegnati nel ritorno contro lo Jagiellonia . Un incastro che preoccupa, ma non troppo, il conduttore: " Ci sono varie partite durante il Festival, è vero, ma per fortuna la Fiorentina gioca alle 18:45 " ha dichiarato Conti, tirando un sospiro di sollievo per l'orario pomeridiano. Ma la scaramanzia non è mai troppa: " Speriamo solo che non si vada ai calci di rigore! ", ha aggiunto col sorriso, temendo di dover salire sul palco dell'Ariston con il batticuore da "lotteria" dagli undici metri.

La frecciatina della Pausini

A stuzzicare Conti ci ha pensato la sua compagna di viaggio, Laura Pausini, che lo affiancherà durante le serate. La cantante romagnola non ha risparmiato una frecciata d'amicizia: "Carlo è una persona stupenda, ha solo il difetto che tifa Fiorentina. Se avesse tifato Milan sarebbe stato meglio". E tra le risate dei giornalisti, la Pausini ha già pronta la "punizione" canora in caso di serata storta per i ragazzi di Vanoli: "Potrai sempre cantare la cover della canzone 'Quando sei disperato'!".