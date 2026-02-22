Viola News
L’ex viola Wolski frena lo Jagiellonia: i polacchi rallentano la corsa da capolista - immagine 1
Lo Jagiellonia si ferma sull'1-1 nella gara contro il Radomiak Radom
Redazione VN

Dopo la dura sconfitta casalinga di giovedì contro la Fiorentina, lo Jagiellonia non va oltre il pareggio anche in campionato. La formazione guidata da Siemieniec ha chiuso sull’1-1 la sfida interna di questo pomeriggio contro il Radomiak Radom, attualmente nono in classifica.

Lo Jagiellonia è atteso giovedì al Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League che vede la Fiorentina favorita dopo i tre gol nella partita di andata. Il tecnico dei polacchi ha optato per un ampio turnover con la titolarità di Palulu. A firmare il pareggio è stato Jesus Imaz, che ha risposto al vantaggio iniziale degli ospiti siglato da Rafal Wolski, centrocampista polacco classe ’92 con un passato alla Fiorentina tra il 2012 e il 2014.

