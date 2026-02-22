Dopo la dura sconfitta casalinga di giovedì contro la Fiorentina, lo Jagiellonia non va oltre il pareggio anche in campionato. La formazione guidata da Siemieniec ha chiuso sull’1-1 la sfida interna di questo pomeriggio contro il Radomiak Radom, attualmente nono in classifica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league L’ex viola Wolski frena lo Jagiellonia: i polacchi rallentano la corsa da capolista
altri campionati
L’ex viola Wolski frena lo Jagiellonia: i polacchi rallentano la corsa da capolista
Lo Jagiellonia si ferma sull'1-1 nella gara contro il Radomiak Radom
Lo Jagiellonia è atteso giovedì al Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League che vede la Fiorentina favorita dopo i tre gol nella partita di andata. Il tecnico dei polacchi ha optato per un ampio turnover con la titolarità di Palulu. A firmare il pareggio è stato Jesus Imaz, che ha risposto al vantaggio iniziale degli ospiti siglato da Rafal Wolski, centrocampista polacco classe ’92 con un passato alla Fiorentina tra il 2012 e il 2014.
© RIPRODUZIONE RISERVATA