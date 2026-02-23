Pilar Fogliati: “Paratici speciale. Con me a Sanremo? Ha parecchio da fare”

Pilar Fogliati, attrice che ha fatto parlare anche di sé a Firenze per la relazione con Fabio Paratici, ha parlato in un'intervista al Messaggero dove ha citato (indirettamente) il dirigente gigliato. Fogliati sarà co-conduttrice in una delle serate di Sanremo:
L'attrice parla alla vigilia dell'inizio del Festival
No, non ho progetti a breve termine. Ho concluso da un annetto una relazione molto lunga, ma nel frattempo ho iniziato per fortuna una storia con una persona nuova, speciale (Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ndr). I paparazzi? Non sono abituata. Ma se sei felice, a queste cose non fai caso. L’importante è non aprire mai i commenti dei social. Una regola aurea. Se Conti mi ha chiesto di conoscerlo? Ancora no. Ma secondo me a un certo punto, dietro le quinte, una battuta me la farà. Se verrò con lui all'Ariston? Non lo so ancora. Sono mondi così lontani... e poi lui ha tanto da fare. Fiorentina salva o in B? Mi auguro tantissimo che si salvi. Ma non sono esperta di calcio
