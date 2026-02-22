Nicola: “C’è un divario con la Roma, non lottiamo per i loro obiettivi”

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di Roma:
È chiaro che a nessuno fa piacere perdere, però venire a Roma… insomma, alla fine la Roma l’ha sbloccata su una situazione di palla inattiva, ovviamente la grande fisicità, la grande qualità della Roma ha fatto sì che le palle inattive oggi ci abbiano messo un po’ in difficoltà. Però per 60 minuti io comunque ho visto una squadra organizzata con lo spirito giusto. Forse dobbiamo migliorare ed essere un pochino meno statici su alcune situazioni di calcio piazzato e cercare magari di imparare a riaprire anche la partita o a colpire noi quando serve per poter spostare le dinamiche anche psicologiche di una partita. Fermo restando il fatto che ovviamente venire qua e far punti non è mai facile, ma credo che la Cremonese abbia dimostrato di volerci credere. Nel secondo tempo, due o tre situazioni da gol le abbiamo create, è chiaro che noi non possiamo creare 10 occasioni da gol a Roma, contro la Roma, senza concedere nulla a loro, perché significherebbe lottare per un altro obiettivo. Quindi, io prendo in considerazione ovviamente le analisi, ma bisogna anche riconoscere che insomma, c’è un divario tra noi e loro, sennò sarebbe troppo facile»
