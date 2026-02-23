Viola News
Tragedia a Napoli. Uomo impreca per il rigore revocato, la moglie lo accoltella - immagine 1
La donna credeva di essere il bersaglio degli improperi dell'uomo
Redazione VN

Doveva essere una serata di calcio davanti alla tv, ma dopo Atalanta-Napoli si è trasformata in un episodio di violenza domestica. Un tifoso napoletano di 40 anni, residente a Capodimonte, è stato accoltellato dalla moglie al culmine di un malinteso nato durante la partita: la revoca di un rigore tramite Var ha scatenato la sua rabbia contro lo schermo, ma la donna, 35 anni, ha creduto che gli insulti fossero rivolti a lei. Dalla discussione si è passati rapidamente alle minacce e poi all’aggressione.

La donna ha prima lanciato un paio di forbici senza colpirlo, poi ha preso un coltello in cucina e lo ha ferito al fianco, continuando a scagliare altre lame, una delle quali è rimasta conficcata nella parete. L’intervento dei Carabinieri ha fermato l’assalto e nella borsa della donna sono stati trovati altri tre coltelli. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare con diverse ferite, ma non è in pericolo di vita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

