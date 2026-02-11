Fiorentina: il fioretto di Radio Bruno in caso di salvezza

La salvezza della Fiorentina è purtroppo ancora lontana, ma la fede dei tifosi rimane incrollabile: per questo motivo il Pentasport di Radio Bruno ha lanciato il “fioretto viola”: se la squadra riuscirà ad evitare la serie B, il sabato successivo al raggiungimento del sospirato traguardo la redazione si troverà alle 7 a Bivigliano e partirà insieme a chi vorrà partecipare alla volta di Monte Senario in una sorta di ringraziamento collettivo, con colazione offerta dal direttore David Guetta e diretta con la trasmissione “Luna Park Fiorentina”.