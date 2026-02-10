Trevisani consiglia Stankovic jr: “Gli farei fare un anno alla Fiorentina”

Figlio di Dejan e fratello di Filip, Aleksandar Stankovic sta disputando un'annata da protagonista al Bruges. Il classe 2005 è un centrocampista, come l'illustre padre e l'Inter, dopo averlo ceduto la scorsa estate per 10 milioni, può esercitare in estate il diritto di recompra a 23. Prima di sbocciare definitivamente, il giornalista Riccardo Trevisani 'consiglia' cosa fare del talento ai nerazzurri: