Figlio di Dejan e fratello di Filip, Aleksandar Stankovic sta disputando un'annata da protagonista al Bruges. Il classe 2005 è un centrocampista, come l'illustre padre e l'Inter, dopo averlo ceduto la scorsa estate per 10 milioni, può esercitare in estate il diritto di recompra a 23. Prima di sbocciare definitivamente, il giornalista Riccardo Trevisani 'consiglia' cosa fare del talento ai nerazzurri:
Trevisani consiglia Stankovic jr: “Gli farei fare un anno alla Fiorentina”
Dopo la stagione al Bruges può tornare all'Inter: ma ad Aleksandar Stankovic serve uno step intermedio?
Sono curiosissimo di vederlo a un livello superiore. Se può tenere quello step, con la valutazione di oggi è conveniente prenderlo. Rischi che la cifra inizi col 3 o col 4 in futuro. Lo riporterei a casa e gli fare fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio.
