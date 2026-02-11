Fabbri da sogno: 22,50 metri! Nessuno come il tifoso viola nel 2026

Leonardo Fabbri strepitoso in Sudafrica: lancio da 22,50 metri, è la miglior prestazione mondiale dell'anno. Il pesista tifoso viola vola verso i Mondiali

Redazione VN 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 23:14)

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle Olimpiadi Invernali, c'è un cuore viola che batte fortissimo dall'altra parte del globo e che ha appena firmato un'impresa leggendaria. Leonardo Fabbri, il pesista fiorentino e tifosissimo della Fiorentina, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza a Stellenbosch, in Sudafrica.

Un record mondiale tinto di viola — Il classe '97 ha scagliato il peso a una distanza siderale: 22,50 metri. Non è solo un numero, è la miglior prestazione mondiale dell'anno. In questo momento, nessuno al mondo ha lanciato lontano quanto il campione fiorentino. Un segnale devastante inviato ai rivali in vista dei Mondiali indoor in Polonia, previsti per marzo.

Fabbri, che non ha mai nascosto il suo amore per la Fiorentina (spesso lo si vede al Franchi o al Viola Park a seguire la squadra), sta dimostrando una condizione fisica e mentale da fuoriclasse assoluto.