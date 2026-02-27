Sanremo, Conti e Curreri “fratelli di fede”: il siparietto viola sul palco

Tanta Fiorentina sul palco di Sanremo: Gaetano Curreri cerca il colore viola tra i fiori e Carlo Conti lo abbraccia: "Abbiamo la stessa fede"

Redazione VN 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 23:08)

In questi giorni le manifestazioni d'amore di Carlo Conti verso la Fiorentina non sono mancate. Stasera al conduttore di Sanremo si è aggiunto un altro grande cuore viola. Durante la serata delle cover, infatti, l’atmosfera si è tinta improvvisamente di viola grazie a un incontro ravvicinato che ha rubato la scena.

Protagonista del momento è stato Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio, già vincitore del Festival nel 2016 e tifosissimo viola dichiarato, è tornato sul palco per accompagnare Tommaso Paradiso. Al termine dell'esibizione, nel momento della consegna del classico mazzo di fiori di Sanremo, Curreri non ha resistito. Guardando i fiori tra le mani di Carlo Conti, ha cercato subito il "segno" d'appartenenza: "Ma c’è qualcosa di viola qua in mezzo?", ha chiesto con un sorriso complice.

Carlo Conti, visibilmente divertito, non si è fatto pregare. Abbracciando il cantante, ha rivendicato con orgoglio il legame calcistico che li unisce: "Abbiamo la stessa fede io e te!". Un’uscita che ha colto di sorpresa Laura Pausini, che è intervenuta quasi incredula: "Ma pure lui?". A chiudere il cerchio ci ha pensato Tommaso Paradiso, che ha ironizzato sul look del conduttore: "Di viola c'è la giacca di Carlo!".

Il siparietto si è concluso tra le risate del pubblico e un'ultima stoccata di Curreri. Mentre lasciava il palco, rivolgendosi con simpatia al suo compagno di esibizione, il leader degli Stadio ha scherzato sulla fede giallorossa di Paradiso: "È un romanista, però è un bravo ragazzo". Un momento di leggerezza che conferma come, anche tra le luci di Sanremo e la tensione della gara, per Conti e Curreri la Fiorentina resti un pensiero fisso, capace di unire musica e tifo sul palco più importante d'Italia.