Fagioli ai pm: “Non ho mai adescato altri giocatori, passavo solo il contatto”

«Ricordo che anche Vlahovic, che era un mio caro amico, quando giocavo con la Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene». Lo ha raccontato il 24 aprile scorso Nicolò Fagioli, come emerge da un recente verbale reso davanti ai pm di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sul giro di puntate online illegali. Già dagli atti emersi nelle scorse settimane risultava che l’attaccante juventino, non indagato, avesse versato 100mila euro alla gioielleria Elysium.