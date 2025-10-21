Fiorentina, 2ª edizione del corso di formazione: ecco di cosa si tratta

Possono presentare domanda di ammissione laureati/e e laureandi/e che abbiano sostenuto tutti gli esami di profitto prima dell’inizio del Corso, in qualsiasi disciplina, provenienti da contesti diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche, Scienze mediche, Scienze motorie, Professioni sanitarie, etc.), con l’interesse ad acquisire competenze nella gestione delle organizzazioni sportive - nello specifico quelle che operano nel mondo del Calcio - per affrontare sfide future, in particolare quelle rappresentate dalla transizione verso modelli di sostenibilità, oppure interessati al tema del management della sanità in ambito sportivo .

Sono previste delle borse di studio a copertura dell’iscrizione, a seguito di stesura della graduatoria dei partecipanti. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il Viola Park (Bagno a Ripoli - Firenze) e la Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa , dal 30 gennaio al 30 maggio 2026, con una durata complessiva di 144 ore , suddivise in 12 weekend formativi tra il venerdì pomeriggio e l'intera giornata del sabato.

Il corso offrirà un bilanciamento tra lezioni frontali teoriche e sessioni pratiche, con la partecipazione di docenti dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, in particolare del Laboratorio sul Management della Sostenibilità e del Laboratorio MeS-Management e Sanità, e manager di ACF Fiorentina. Questo approccio integrato permette a studentesse e studenti di mettere subito in pratica le conoscenze, collegando la teoria alla realtà operativa di una grande squadra calcistica. A chi partecipa sarà offerta anche l’opportunità di assistere a una partita casalinga della Fiorentina, per osservare “sul campo” l'applicazione pratica dei temi affrontati durante le lezioni frontali. Insieme ai docenti della Scuola Superiore Sant'Anna, il gruppo dirigente della Fiorentina condividerà la propria esperienza e guiderà i partecipanti nella comprensione delle dinamiche concrete della gestione sportiva in un contesto professionale di alto livello. Tra i relatori del Corso ci sarà anche il Responsabile Sanitario della Fiorentina, il Dottor Luca Pengue, in quanto una delle novità di quest'anno sarà l'introduzione della parte sanitaria.