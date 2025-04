FOTO – Primo ostacolo per il Celje. Il pullman rimane fermo con la ganascia

Oggi per il Celje ai tratta di una giornata storica, una di quelle da segnare sul calendario. Il club sloveno viene al Franchi per cercare di ribaltare la sconfitta dell'andata. Nel club la convinzione è tanta, soprattutto grazie alle capacità persuasive del tecnico Riera.

La loro giornata non è però iniziata bene. Come si può vedere da questa immagine che gira in rete, il bus della squadra è rimasto fermo con la ganascia alla ruota di destra. Una vera e propria partenza in salita per loro.