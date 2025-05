Week end ad alta velocità per Bove: presente nel paddock di Imola

Questo per l'Autodromo di Imola è stato l'ultimo fine settimana in cui la Formula 1 è stata protagonista nel Santerno. Un evento storico per tuttà la città. La gara ha riservato tante sorprese, e le personalità nel paddock erano molte. Da Valentino Rossi a Ronaldo, insomma gli sportivi non mancavano. Anche Edoardo Bove era presente, data la sua presenza nel box della Mercedes. Sui propri social il ragazzo ha postato delle foto con George Russel, il primo pilota della scuderia