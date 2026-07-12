Non solo acquistare, la Fiorentina dovrà iniziare anche a cedere. Per questo motivo Fabio Paratici si sta guardando intorno per trovare una sistemazione ai vari esuberi.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Brescianini piace in A. Un nuovo club chiede informazioni a Paratici”
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Gazzetta: “Brescianini piace in A. Un nuovo club chiede informazioni a Paratici”
Marco Brescianini infatti, piace molto a Domenico Tedesco e nei prossimi giorni si potrebbe aprire una trattativa
In queste ore, scrive la Gazzetta dello Sport, Giovanni Sartori avrebbe bussato alle porte del Viola Park per Marco Brescianini. L'ex Atalanta infatti, piace molto a Domenico Tedesco e nei prossimi giorni si potrebbe aprire una trattativa.
Pagato 12 milioni, il giocatore potrebbe lasciare Firenze. Anche il Sassuolo, per esempio, rimane interessato.
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