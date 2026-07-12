Continua a far discutere anche il nome di Christ Inao Oulai del Trabzonspor, accostato alla Fiorentina dalla stampa turca. Nonostante le indiscrezioni, il club viola ha ribadito più volte che il centrocampista non rientra tra gli obiettivi di mercato.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “C’è troppa distanza per Oulai, il Trabzonspor vuole 40mln”. Salta tutto?
La Nazione
Nazione: “C’è troppa distanza per Oulai, il Trabzonspor vuole 40mln”. Salta tutto?
Il club turco valuta Oulai circa 40 milioni di euro, una cifra considerata fuori mercato dalla Fiorentina
Dalla Turchia, però, insistono nel sostenere che il trasferimento resti possibile e che il Trabzonspor sia disposto a trattare davanti a un'offerta ritenuta adeguata.
Al momento, però, la distanza economica è notevole. Il club turco valuta Oulai circa 40 milioni di euro, una cifra considerata fuori mercato dalla Fiorentina, che difficilmente andrebbe oltre un'offerta da circa 20 milioni più bonus. Una differenza che, almeno per ora, rende l'operazione molto complicata. Lo scrive la Nazione.
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