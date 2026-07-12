Non solo Oso, Fiorentina vicina a Valdepenas: “Formula e prezzo”

Si tratta di Victor Valdepeñas del Real Madrid, profilo che avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in viola

La Fiorentina continua a essere una delle società più attive sul mercato. L'obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici è consegnare a Fabio Grosso una rosa già ben definita per l'inizio del ritiro estivo al Viola Park, dopo aver già chiuso diversi innesti.

Dopo l'arrivo di Alex Jimenez, l'attenzione si sposta ora su Joaquin Martinez Gauna, detto "Oso". I contatti con il Siviglia sono ripresi nelle ultime ore e cresce la fiducia per un'intesa: il club spagnolo valuta il terzino circa 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina, partita da un'offerta di 5 milioni e poi salita a 10, punta a chiudere l'operazione intorno ai 12 milioni.