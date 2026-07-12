Tiene banco anche il futuro di Moise Kean. Mancano ormai tre giorni alla scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro, ma al momento non si registrano segnali che facciano pensare a un addio imminente dell'attaccante.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Colloquio Grosso-Kean, cessione non impossibile. C’è un nome”
Kean è atteso oggi al Viola Park, dove inizierà la preparazione agli ordini di Fabio Grosso. Il nuovo allenatore vuole confrontarsi direttamente con il centravanti per illustrargli il progetto tecnico e comprendere le sue intenzioni in vista della nuova stagione.
La volontà di entrambe le parti sembra essere quella di proseguire insieme, anche se il mercato resta una variabile importante. La Fiorentina prenderebbe in considerazione offerte intorno ai 40 milioni di euro, mentre il giocatore valuterebbe solo destinazioni che disputano la Champions League. Intanto il club continua a monitorare il mercato degli attaccanti, con Tolu Arokodare tra i profili seguiti in caso di cambiamenti nel reparto offensivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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