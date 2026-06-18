Intervistato da TMW l'agente di Issa Doumbia, Cheickh Fall, ha parlato di come il suo assistito sia stato contattato da varie squadre di Serie A fra cui la Fiorentina prima di approdare allo Sporting Lisbona:
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Parla l’agente di Doumbia: “Paratici ci ha cercato in due momenti”
Ai microfoni di TMW l'agente dell'ex Venezia ha svelato un retroscena di mercato quando Paratici mostrò interesse per il giocatore.
L’obiettivo era trovare una realtà che potesse garantire continuità al percorso del ragazzo dopo il Venezia. Al termine dell’ultima stagione sono arrivate diverse offerte da club importanti, ma lo Sporting ha saputo anticipare la concorrenza. In Italia in molte si erano proposte. La Cremonese si era fatta avanti già la scorsa estate, la Fiorentina con Paratici ha tentato l’assalto sia a gennaio sia nelle ultime settimane. Anche la Roma lo ha seguito a lungo quando c’era Massara. Alla fine, però, è stato lo Sporting il club che lo ha voluto più di tutti.
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