VN – Il futuro di Kean è incerto. I profili seguiti per l’eventuale sostituzione

La posizione di Moise Kean è uno dei temi di mercato in casa Fiorentina. L'interesse del Como ha riacceso i riflettori sull'ex centravanti della Juventus. La sua permanenza non è scontata questa estate. In caso di addil, Fabio Paratici e tutta la dirigenza, dovrebbero sostituirlo. Piacciono alcuni profili, provenienti dal campionato italiano.

Mateo Pellegrino ed Artem Dovbyk sono due nomi sul piatto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. Il primo è reduce da un anno e mezzo di ottimo livello a Parma, dove è un punto fermo. L'ucraino invece è ai margini del progetto di Gasperini. Da tenere d'occhio anche Pinamonti, che conosce bene Fabio grosso, avendoci lavorato insieme al Sassuolo.