La posizione di Moise Kean è uno dei temi di mercato in casa Fiorentina. L'interesse del Como ha riacceso i riflettori sull'ex centravanti della Juventus. La sua permanenza non è scontata questa estate. In caso di addil, Fabio Paratici e tutta la dirigenza, dovrebbero sostituirlo. Piacciono alcuni profili, provenienti dal campionato italiano.
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VIOLA NEWS esclusive VN – Il futuro di Kean è incerto. I profili seguiti per l’eventuale sostituzione
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VN – Il futuro di Kean è incerto. I profili seguiti per l’eventuale sostituzione
Moise Kean rimarrà alla Fiorentina? Intanto Paratici studia lo scenario futuro
Mateo Pellegrino ed Artem Dovbyk sono due nomi sul piatto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. Il primo è reduce da un anno e mezzo di ottimo livello a Parma, dove è un punto fermo. L'ucraino invece è ai margini del progetto di Gasperini. Da tenere d'occhio anche Pinamonti, che conosce bene Fabio grosso, avendoci lavorato insieme al Sassuolo.
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