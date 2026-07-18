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Il rapimento di Oulai… RIDIAMOCI SU

Il rapimento di Oulai… RIDIAMOCI SU - immagine 1
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il nuovo acquisto Oulai
Redazione VN

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Christ Iano Oulai, è stato al centro di una delle più folli telenovele di calciomercato degli ultimi anni. Offerte, smentite fino al "presunto rapimento!"

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente l'infinita trattativa:

Il rapimento di Oulai… RIDIAMOCI SU- immagine 2
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