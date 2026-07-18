Il nuovo acquisto della Fiorentina, Christ Iano Oulai, è stato al centro di una delle più folli telenovele di calciomercato degli ultimi anni. Offerte, smentite fino al "presunto rapimento!"
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Il rapimento di Oulai… RIDIAMOCI SU
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il nuovo acquisto Oulai
Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente l'infinita trattativa:
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