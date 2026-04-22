L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è tornato oggi al suo vecchio (nel recente passato) centro di allenamenti, ovvero al Viola Park. Il motivo? Una visita al figlio, il quale che fa parte delle giovanili gigliate. Ecco di seguito la foto che ritrae la punta bosniaca all'interno del centro sportivo.
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FOTO – Chi si rivede: Dzeko è tornato al Viola Park. Il motivo
L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è tornato oggi al suo vecchio (nel recente passato) centro di allenamenti, ovvero al Viola Park
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