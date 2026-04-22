L’assessora allo sport Letizia Perini, replica al consigliere della Lista Civica Schmidt Massimo Sabatini sulla questione Franchi. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola Perini replica sul Franchi: “Ritardo? Lo dice chi non sa di cosa si parli”
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Perini replica sul Franchi: “Ritardo? Lo dice chi non sa di cosa si parli”
Perini replica sulla questione Franchi
Il problema non è il cronoprogramma: è la lettura fuorviante dei fatti. Trasformare l’avvio visibile del montaggio delle gradinate in un ‘ritardo certificato’ è la sintesi di chi non sa di cosa si parli. Come già ribadito in Consiglio, la data di inizio realizzazione per i gradoni si riferisce all'avvio della produzione degli stessi in stabilimento. Essendo i gradoni già in fase di montaggio, si evince in maniera evidente come il cronoprogramma sia in linea con i tempi e non in ritardo. Usare una singola riga, totalmente estrapolata dal contesto, per costruire una polemica è propaganda, facilmente confutabile dalla verità dei fatti e dalla trasparenza sempre mostrata dall’amministrazione nei confronti della città. Anche se di questo il consigliere Sabatini non si dà pace
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