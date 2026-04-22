Sport, sorrisi e valori: riparte “Un Campione per Amico”

Da Livorno il via alla 25ª edizione: protagonisti migliaia di bambini insieme a grandi campioni

Redazione VN 22 aprile - 16:46

È partita da Livorno la 25ª edizione di “Banca Generali - Un Campione per Amico”, evento itinerante che promuove sport, inclusione e corretti stili di vita. Nella prima giornata, oltre 600 bambini hanno animato la Terrazza Mascagni tra tennis, calcio, rugby e pallavolo, affiancati da campioni come Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Gonzalo Canale.

Il tour coinvolgerà oltre 10.000 studenti in 12 città italiane, trasformando le piazze in spazi di incontro e condivisione. L’iniziativa, sostenuta da Banca Generali e da Sport e Salute S.p.A., unisce sport ed educazione, includendo anche momenti dedicati alla cultura del risparmio.

Da anni punto di riferimento nel rapporto tra scuola e sport, il progetto continua a crescere: oltre 230.000 bambini coinvolti in 24 edizioni, con l’obiettivo di diffondere valori come rispetto, inclusione e benessere attraverso il gioco e la partecipazione attiva.