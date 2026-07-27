Dai Balcani a Firenze: ecco Sharka, lo “squalo” del 2010 che sogna la Fiesole

Lo "squalo dei Balcani" è già innamorato di Firenze: vi raccontiamo Gentjan Sharka, il classe 2010 che ha appena firmato da professionista

Giada Di Stefano 27 luglio 2026 (modifica il 27 luglio 2026 | 14:39)

Gentjan Sharka nasce il 2 febbraio 2010 a Modena da genitori albanesi e cresce con due sorelle: una più grande e una più piccola. I primi passi nel mondo del calcio li muove a soli 5 anni e mezzo nel Piumazzo, la squadra della sua città. A trasmettergli questa passione è stata soprattutto la nonna materna che, fin da quando era bambino, giocava spesso con lui, facendogli scoprire l’amore per il pallone. Dopo 4 stagioni passa al Valsa Savignano, dove resta per altrettante 4 stagioni prima della svolta più importante: la chiamata del Modena. Con i canarini rimane per 3 anni, mettendo a segno 18 gol e attirando l’attenzione sia della Nazionale albanese sia di quella italiana.

Le Nazionali — Al termine della stagione in Under 14 esordisce con le aquile nel doppio confronto col Kosovo: parte titolare, indossa la numero 10 e gioca con i classe 2009, da sotto età. La seconda convocazione, arriva contro la Macedonia, questa volta coi pari età, e risponde subito con un assist. Prestazioni che non passano inosservate: Battisti, allora commissario tecnico dell’Italia Under 15, lo nota e lo convoca per uno stage con gli azzurrini a Coverciano. Due giorni dopo torna a vestire la maglia dell’Albania per affrontare San Marino, Bosia e Isole Faroe. Contro San Marino realizza 4 assist, mentre contro le Faroe trova il suo primo gol in Nazionale. Il secondo arriva contro la Croazia, mentre contro la Svizzera si procura il rigore decisivo che vale la vittoria. A fine Marzo 2026 affronta da titolare Austria e Svezia e proprio contro gli svedesi trova la terza rete con la maglia rossonera.

Il cambio di maglia in Italia — Nel frattempo, in Italia, Sharka cambia maglia: nella stagione 2025/26 veste infatti quella dell’Under 16 della Fiorentina. L'interesse viola nasce a fine giugno scorso, quando il suo procuratore gli comunica l’attenzione del club viola. Quattro giorni dopo arriva la firma. Ad oggi, Gentjan conta 13 gol e 6 assist stagionali: 11 reti con i pari età classe 2010, uno da sotto età con l’Under 17 e una con la Nazionale albanese.

I suoi modelli e idoli nel mondo del calcio — Parlando dei suoi modelli calcistici, non ha dubbi: il suo idolo è Ronaldo il Fenomeno. Una scelta influenzata dallo zio, che fin da piccolo gli ha fatto vedere nel brasiliano, il numero 9 per eccellenza. Tra i connazionali, invece, sceglierebbe Berat Djimsiti, giocatore che lo ha sempre colpito per leadership e coraggio in campo, nonostante ricopra un ruolo molto diverso dal suo. La sua qualità migliore è il gioco fisico, caratteristica che gli permette di proteggere il pallone come pochi fanno alla sua età. Se dovesse scegliere un numero di maglia opterebbe per il 30, anche se il motivo, almeno per ora, resta segreto. Chissà, forse sogna di far esultare la Fiesole come faceva Luca Toni? Tra i giocatori da cui vorrebbe ricevere consigli, invece, sceglierebbe Mauro Icardi: chi meglio di lui potrebbe spiegargli come occupare l’area di rigore?

La numero 10 — Indossare la maglia numero 10 rappresenta per lui un onore e, anche per questo, in campo cerca sempre di mettersi al servizio della squadra. Del resto, come gli ha ripetuto spesso mister Cristiani, “il gol arriva da solo”. Con il tecnico dell’Under 16, ormai Under 17, Sharka gioca da centravanti in coppia con Barzagli, mentre Guberti, ormai ex mister dei classe 2009, preferiva schierarlo da unica punta.

Obiettivi a breve termine... — Per questa stagione l’obiettivo è chiaro: dare tutto per la sua Under 17 e salire ad aiutare in Under 18, quando mister Capparella gliene darà occasione. Ogni successo lo dedica ai genitori, alle sue sorelle e più in generale a tutta la sua grande famiglia. Fuori dal campo Gentjan è un ragazzo educato e introverso, concentrato quotidianamente sul sogno che coltiva fin da bambino. Si è ambientato rapidamente nella nuova realtà del Viola Park, struttura che gli permette ogni giorno di migliorarsi e crescere. La vita del giovane calciatore, però, richiede sacrifici continui: allenamenti, routine serrate e la necessità di mantenere sempre alta la concentrazione non rendono semplice la quotidianità.

...E a lungo termine — In pochi mesi, Sharka si è già innamorato di Firenze. Il suo sogno più grande è arrivare in prima squadra e alzare un trofeo sotto la curva Fiesole, che lui osserva ogni volta con ammirazione dal campo mentre fa il raccattapalle. Oltre alla Serie A, sogna anche la Premier League e in particolare il Liverpool, club che segue e ammira fin da piccolo. A metà luglio di quest’estate ha fatto il grande passo: ha firmato il primo contratto da professionista, che lo lega al club gigliato fino al 2029. Dunque non ci resta che augurargli di trasformare i suoi sogni in realtà, partendo proprio da Firenze e da quella che oggi già considera la sua seconda casa e la sua nuova famiglia all’inizio del secondo anno da “fuorisede”.