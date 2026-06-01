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Weekend giovanili: Under 15 in semifinale scudetto. U18, niente playoff

Stadio Curva Fiesole Viola Park
Il punto sul settore giovanile della Fiorentina: continua la corsa dei ragazzi di Balestracci
Giada Di Stefano

Dopo la vittoria dello scudetto della Primavera, che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia dopo 43 anni sotto la guida di Galloppa e mette nel mirino la Supercoppa contro l'Atalanta come primo impegno della prossima stagione, vi proponiamo i risultati delle altre giovanili viola di questo fine settimana.

UNDER 18: PARMA 2-0 FIORENTINA

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L'Under 18 di mister Capparella cade a Parma (3-1, rete di Mataran) nell’ultima giornata della stagione a girone unico e perde l’occasione di qualificarsi ai play-off per lo scudetto. Dopo mesi di alti e bassi, i ducali hanno avuto la meglio nonostante non avessero più niente da chiedere al campionato. Classe 2008 sono dunque fuori dai giochi.

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UNDER 17

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Mister Guberti, in vista della gara di andata dei quarti di finale a Genova, che si disputerà mercoledì 10 alle ore 11:00, ha sfidato in gara amichevole i di classe 2009 dell’Arezzo. Con alcuni sotto età in campo, l’under 17 è riuscita a vincere con un punteggio di 4-2 alla doppietta di Nwagwu e le reti di Casamenti e Sharka.

UNDER 15: ROMA 1-1 FIORENTINA

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I 2011 di Balestracci pareggiano a Trigoria (gol di Plepi) ma accedono comunque alla semifinale per lo scudetto grazie alla vittoria in casa nella scorsa gara di andata, che si era conclusa 2-0 per i viola, grazie ai goal di Mignemi e Mubin. A sfidarli, prima in casa e poi in trasferta, sarà il Milan.

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