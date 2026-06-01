Weekend giovanili: Under 15 in semifinale scudetto. U18, niente playoff

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UNDER 17—
Mister Guberti, in vista della gara di andata dei quarti di finale a Genova, che si disputerà mercoledì 10 alle ore 11:00, ha sfidato in gara amichevole i di classe 2009 dell’Arezzo. Con alcuni sotto età in campo, l’under 17 è riuscita a vincere con un punteggio di 4-2 alla doppietta di Nwagwu e le reti di Casamenti e Sharka.
UNDER 15: ROMA 1-1 FIORENTINA—
I 2011 di Balestracci pareggiano a Trigoria (gol di Plepi) ma accedono comunque alla semifinale per lo scudetto grazie alla vittoria in casa nella scorsa gara di andata, che si era conclusa 2-0 per i viola, grazie ai goal di Mignemi e Mubin. A sfidarli, prima in casa e poi in trasferta, sarà il Milan.
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