Weekend giovanili: Under 15 in semifinale scudetto. U18, niente playoff

Dopo la vittoria dello scudetto della Primavera, che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia dopo 43 anni sotto la guida di Galloppa e mette nel mirino la Supercoppa contro l'Atalanta come primo impegno della prossima stagione, vi proponiamo i risultati delle altre giovanili viola di questo fine settimana.

UNDER 18: PARMA 2-0 FIORENTINA

L'Under 18 di mister Capparella cade a Parma (3-1, rete di Mataran) nell’ultima giornata della stagione a girone unico e perde l’occasione di qualificarsi ai play-off per lo scudetto. Dopo mesi di alti e bassi, i ducali hanno avuto la meglio nonostante non avessero più niente da chiedere al campionato. Classe 2008 sono dunque fuori dai giochi.