Corrent: “Orgogliosi ma amareggiati, mi piace come gioca la Fiorentina di Galloppa”

"Siamo chiaramente delusi perché arrivare in finale e perde lascia grande amarezza. I ragazzi hanno disputato un'ottima partita, molto equilibrata come le due sfide in campionato. Devo sottolineare il percorso di questi due anni anni, abbiamo reso normale un qualcosa di incredibile, dalla Primavera 2 alla finale scudetto, in Coppa Italia siamo usciti in semifinale. Sono orgoglioso perché sono riuscito a dare a tutti i miei calciatori qualcosa, con lo staff siamo riuscendo a farli innamorare di quello che stavano facendo. Mi ritengo un allenatore fortunato, penso di aver contribuito tutto il contesto Parma. Rigore dell'1-0? Non l'ho ancora rivisto, gli episodi determinano le partite ma sarebbe riduttivo. Complimenti alla Fiorentina, è una squadra di grande valore, con un allenatore preparato, mi piace come gioca. È stata la finale giusta per quello che si è visto durante l'anno, è un bel messaggio per tutto il calcio. Quelli viola sono ottimi giocatori, il problema è dargli opportunità, stasera ho visto tanti giocatori di prospettiva".