Giovanili: tutti i risultati di questo weekend. Tre vittorie per il vivaio

Vi proponiamo tutti i risultati del settore giovanile di questo weekend

Giada Di Stefano 17 marzo - 10:10

PRIMAVERA Maschile:Fiorentina 1-1 Roma

La Primavera di Galloppa esce dalla partita, ad ora, più importante della stagione con un punto che la riavvicina Cesena e Parma (a pt. 51), ma la lascia ancora sotto di 2 alla capolista giallorossa. I romani, infatti, sono andati in vantaggio al 15' con Almaviva, dopo un errore di Kospo; al 38' risponde il capitano viola Trapani, con un eurogol al volo dal limite dell'area. Tra rigori negati, tanti tiri in porta e legni colpiti si può dire che, come spesso accade, la Fiorentina ha dimostrato di meritare i 3 punti, ma anche di essere ancora troppo poco cinica sotto porta. Prossimo impegno: domenica 22/03 ore 11 in trasferta a Cagliari.

PRIMAVERA Femminile:Fiorentina 3-2 Arezzo

Arriva invece il successo per le pari età della femminile, che battono l'Arezzo calando il tris firmato da Benedettini, Baccaro e Andreoni. Occupano adesso la sesta posizione in classifica, con 25 punti. Prossimo impegno: domenica 22/03 a Cesena.

UNDER 18 (Torneo di Viareggio)

Nella terza gara della Viareggio Cup di venerdì, la formazione di Capparella ha vinto di misura con i nigeriani del One Touch. Un unico gol durante gara: quello del numero 10 Beldenti. Così facendo, i viola hanno vinto le prime tre partite del torneo (contro Vis Pesaro, Viareggio e One Touch) e si giocheranno in casa gli ottavi oggi, martedì 17/03, sfidando l'Academy Potey Keahson. In caso di vittoria, giovedì 19/03 i quarti al Viola Park, con fischio d'inizio alle 14:30.

UNDER 17: Pescara 3-4 Fiorentina

Ben 7 reti arrivano, invece, nella sfida tra Pescara e Fiorentina Under 17. Doppietta di Nwagwu, di cui un gol su rigore, poi Corduneanu mette la firma con un colpo di testa su corner e infine arriva il primo gol da sotto età per Sharka, che sta piano piano conquistando anche mister Guberti. Dopo il pareggio dell'ormai ex capolista Empoli in casa contro il Palermo, i viola hanno sfruttato al meglio l'occasione per superare i concorrenti toscani e volare in cima alla classifica con 49 punti. Prossimo impegno: giovedì 2/04 in casa contro il Catanzaro.

UNDER 16 e UNDER 15 avevano turno di riposo. Prossimi impegni: domenica 22/03 entrambe in trasferta ad Empoli. U15 ore 14:00, U16 ore 16:00 a Monteboro.

UNDER 14: Carrarese 4-2 Fiorentina

La Carrarese travolge i viola classe 2012. I gialloblù partono subito forte, con un gol che gli viene annullato e un rigore per andare in vantaggio. Vale la regola del "gol sbagliato, gol subito": non trasformano dagli 11 metri e prendono gol da Bini, primo marcatore viola. Poi la doppietta dei padroni di casa, alla quale risponde Santoro, ma ecco che arrivano il tris e il poker della Carrarese. La Fiorentina rimane comunque prima con ben 32 punti di distacco dai vincitori del match. Prossimo impegno: domenica 22/03 ore 11 in trasferta a Pisa.