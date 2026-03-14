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VIOLA NEWS giovanili Viareggio Cup, abbinamenti e località degli ottavi di finale

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Viareggio Cup, abbinamenti e località degli ottavi di finale

Viareggio Cup, abbinamenti e località degli ottavi di finale - immagine 1
La Fiorentina giocherà martedì al Viola Park contro l'Academy Potey Keahson
Redazione VN

Ecco il programma di martedì 17 marzo per gli ottavi di finale della Viareggio Cup:

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)

GENOA-PISTOIESE

Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)

ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

MAVLON-RIJEKA

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

LUCCHESE-SPEZIA

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

AS POLICE FOOTBALL-OLYMPIQUE THIESSOIS

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

UYSS NEW YORK-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)

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