Scopriamo Salvatore Cianciulli, il talento classe 2008 della Fiorentina convocato da Vanoli per la sfida contro la Lazio

Giada Di Stefano 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 15:09)

In una serata di gala al Franchi contro la Lazio, la Fiorentina non cerca solo punti pesanti per la salvezza, ma continua a seminare per il proprio futuro. Tra i nomi presenti sulla lista dei convocati di Paolo Vanoli spicca una novità assoluta, un premio alla crescita costante di un ragazzo che sta bruciando le tappe: Salvatore Cianciulli. Per il classe 2008, capitano dell'Under 18, la prima convocazione in prima squadra è il coronamento di un mese da incorniciare, arrivato proprio quando i riflettori delle giovanili sono puntati su di lui.

Da Montella a Firenze: una crescita inarrestabile — Nato ad Avellino il 31 agosto 2008, Salvatore ha mosso i suoi primi passi nella Scandone Montella Academy, dove le sue qualità umane e tecniche sono emerse fin da subito. Dopo un triennio formativo alla Peluso Academy, la Fiorentina è stata la più lesta di tutte: nel 2022 il club viola ha battuto la concorrenza del Bologna per portarlo a Firenze, intuendo il potenziale di un ragazzo che, oltre al talento, portava con sé una maturità fuori dal comune.

Non è un caso che Cianciulli abbia indossato la fascia di capitano in ogni categoria, dall’Under 14 fino alla Primavera. Una leadership silenziosa ma carismatica, che lo ha portato appena venti giorni fa a sollevare da protagonista il trofeo del Torneo di Viareggio, un successo che ha agito da definitivo trampolino di lancio verso la chiamata dei "grandi".

Geometrie, rigori e visione di gioco — Cianciulli è il prototipo del centrocampista moderno. Alto 180 cm e mancino naturale, possiede quella duttilità tattica che tanto è importante nel calcio moderno: può agire da play in un centrocampo a tre, dettando i tempi della manovra, o da mediano in una diga a due. Dotato di una visione di gioco cristallina, Salvatore non è solo l'architetto della manovra, ma anche un equilibratore fondamentale in fase difensiva.

A queste doti abbina una freddezza glaciale sui calci piazzati. Quest'anno, con l'Under 18 di mister Marco Capparella, è il capocannoniere della squadra con 5 reti, di cui ben 4 realizzate dal dischetto. Una sentenza dagli undici metri che testimonia, ancora una volta, una personalità superiore alla media per un ragazzo di soli diciassette anni.

Un premio al lavoro quotidiano — La convocazione per la sfida contro la Lazio non è nata per caso. In questi mesi, Cianciulli ha frequentato con regolarità il gruppo della prima squadra al Viola Park, partecipando sia ad allenamenti individuali che a sedute condivise con la propria Under 18. Vanoli lo ha osservato da vicino, ne ha apprezzato la dedizione e ha deciso di premiarlo.

Già stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili, Salvatore rappresenta uno degli investimenti più pregiati del vivaio gigliato. Che stasera possa esserci spazio per l'esordio o meno, la sua presenza in panchina al Franchi è il segnale chiaro di un percorso che punta dritto verso il calcio dei grandi. Il ragazzo di Montella è pronto a prendersi le chiavi del futuro viola.

Grazie alla collaborazione di Alessio Vannini.