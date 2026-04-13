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Convocati Fiorentina: ok Solomon, out Kean e Parisi. Un assente anche nel mezzo

Vanoli
I convocati della Fiorentina per la sfida di questa sera contro la Lazio
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Si registrano 4 assenze, quelle di Moise Kean e Fabiano Parisi, con l'aggiunta di Marco Brescianini. Assente anche Niccolò Fortini. Torna invece Manor Solomon.

La lista completa

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1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) CIANCIULLI Salvatore

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor

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