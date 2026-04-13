La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Si registrano 4 assenze, quelle di Moise Kean e Fabiano Parisi, con l'aggiunta di Marco Brescianini. Assente anche Niccolò Fortini. Torna invece Manor Solomon.
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Convocati Fiorentina: ok Solomon, out Kean e Parisi. Un assente anche nel mezzo
I convocati della Fiorentina per la sfida di questa sera contro la Lazio
La lista completa—
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) CIANCIULLI Salvatore
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor
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