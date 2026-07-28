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Si concretizza una nuova tappa nella carriera di Nicolò Trapani. Il difensore classe 2006, reduce dalla stagione culminata con la conquista dello Scudetto Primavera da capitano della Fiorentina, è pronto a iniziare la sua prima esperienza nel calcio dei grandi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è ormai definito il suo trasferimento all’Alcione Milano, con il giocatore arrivato oggi nel capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche prima della firma.

La destinazione cambia rispetto agli scenari emersi nelle scorse settimane. Il nome di Trapani era stato infatti accostato con insistenza al Modena, formazione di Serie B, dove avrebbe ritrovato il suo ex tecnico della Primavera Daniele Galloppa. Una pista che, però, non si è concretizzata, lasciando spazio all’inserimento decisivo dell’Alcione Milano.

Nuova avventura per Trapani in Serie C

Per Trapani si tratta di un passaggio importante dopo un lungo percorso nel settore giovanile viola. Nato e cresciuto calcisticamente con la Fiorentina, ilha rappresentato uno dei punti di riferimento della, distinguendosi per duttilità, affidabilità e leadership.

All’Alcione Milano ritroverà anche un volto familiare. Nella formazione lombarda, infatti, è già presente il classe 2006 Edoardo Sadotti, con il quale Trapani ha formato nella passata stagione una delle coppie difensive della Primavera viola campione d’Italia. Un’intesa che potrebbe essere riproposta anche nella nuova esperienza tra i professionisti in Lombardia.

Oggi visite mediche, poi la firma sul contratto

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Il difensore è arrivato oggi ae nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima dell’ufficialità del trasferimento. Per Trapani si apre così un nuovo capitolo della carriera, con l’obiettivo di confermare tra i professionisti quanto di buono mostrato con la maglia della Fiorentina e continuare il proprio percorso di crescita in Serie C, campionato ben più tosto fisicamente rispetto a quello disputato coi pari età.