Tutti i risultati del fine settimana: giovanili bene in casa, peggio in trasferta

I classe 2009 si fanno trasportare dalla fame di gol e asfaltano l'Avellino segnando 5 reti: doppietta di Chiti, gol di Varesis , e doppietta anche di Croci , classe 2010 che si è ormai guadagnato un posto da titolare nella formazione di mister Guberti, segnando oggi di rovesciata e lasciando tutti a bocca aperta. Non solo la vittoria, anche 2 importanti esordi dalla categoria inferiore: Sharka per l'attacco e Orlando tra i pali. Leggi la cronaca della partita.

Non aveva mai perso l'under 16 che oggi è caduta a Palermo, subendo un tris e rispondendo coi gol di Petrini e quello di Bargellini all'ultimo respiro, che però non sono abbstanza per tornare a Firenze soddisfatti, come erano abituati. Partita decisamente sottotono rispetto alla viola che siamo abituati a vedere... quella dei 17 gol in due partite senza subirne nemmeno uno, per esempio. La diretta concorrente, la Roma, ha vinto con l'Empoli e adesso i giallorossi hanno raggiunto i viola capolista. Anche durante questa ostica partita abbiamo visto due volti nuovi: Taci e Perdoncin.