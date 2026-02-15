Dopo tempo la prima squadra torna a sorridere vincendo a Como, ma purtroppo non danno la stessa soddisfazione le giovanili: dalla primavera all'Under 15, infatti, questo fine settimana la cantera viola ha acccumulato meno punti del solito. Clicca qui per rimanere aggiornato su classifiche e risultati dei campionati giovanili. Clicca qui per rimanere aggiornato su classifiche e risultati dei campionati giovanili.
Tutti i risultati del fine settimana: giovanili bene in casa, peggio in trasferta
HELLAS VERONA 2-2 FIORENTINA PRIMAVERA
La formazione di mister Galloppa non trova la vittoria a Verona: dopo una partenza da scordare, con Fei che regala un rigore per fallo su Vermesan al 2', ci pensa Conti a riportare in equilibrio il risultato. Poi i padroni di casa di nuovo in vantaggio, chiude i conti Puzzoli con una punizione sontuosa. Un punto a testa per le gemellate.
FIORENTINA 2-0 GENOA PRIMAVERA FEMMINILE
Le ragazze della Primavera femminile tornano alla vittoria dopo il pareggio in trasferta col Parma: la doppietta di Andreoni punisce il Genoa e le viola centrano la seconda vittoria nelle ultime tre partite. Leggi la cronaca della partita
UNDER 18 FIORENTINA 1-0 SASSUOLO
I viola di Capparella, prossimi al torneo di Viareggio, si portano a casa 3 punti fondamentali contro il Sassuolo. L'unico gol della partita l'ha siglato il sottoetà Clarizia, ex Lazio, al 4' su assist di Martini. Poi i neroverdi, cercando il pareggio, trovano solo una clamorosa traversa. Leggi la cronaca della partita.
UNDER 17 FIORENTINA 5-2 AVELLINO
I classe 2009 si fanno trasportare dalla fame di gol e asfaltano l'Avellino segnando 5 reti: doppietta di Chiti, gol di Varesis, e doppietta anche di Croci, classe 2010 che si è ormai guadagnato un posto da titolare nella formazione di mister Guberti, segnando oggi di rovesciata e lasciando tutti a bocca aperta. Non solo la vittoria, anche 2 importanti esordi dalla categoria inferiore: Sharka per l'attacco e Orlando tra i pali. Leggi la cronaca della partita.
UNDER 16 PALERMO 3-2 FIORENTINA
Non aveva mai perso l'under 16 che oggi è caduta a Palermo, subendo un tris e rispondendo coi gol di Petrini e quello di Bargellini all'ultimo respiro, che però non sono abbstanza per tornare a Firenze soddisfatti, come erano abituati. Partita decisamente sottotono rispetto alla viola che siamo abituati a vedere... quella dei 17 gol in due partite senza subirne nemmeno uno, per esempio. La diretta concorrente, la Roma, ha vinto con l'Empoli e adesso i giallorossi hanno raggiunto i viola capolista. Anche durante questa ostica partita abbiamo visto due volti nuovi: Taci e Perdoncin.
UNDER 15 PALERMO 3-3 FIORENTINA
Balestracci schiera in campo i suoi che però vengono beffati alla fine: l'autogol del capitano Pistone condanna i viola e i gol di Carpita, Musah e Floro Flores vengono così "neutralizzati". I 2011 tornano al Viola Park con l'amaro in bocca.
