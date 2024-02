Under 18 – La Fiorentina si impone a Lecce. La zona play off è più vicina

Si è disputato stamani il posticipo della ventunesima giornata di campionato Under 18 a girone unico Lecce - Fiorentina vinto dai giovani viola per 2-1 sul campo dei giallo rossi salentini. A segno per la Fiorentina Generali e Puzzoli su rigore, sempre su rigore accorcia il Lecce nel recupero. Con questo risultato la Fiorentina sale a 32 punti in classifica, supera l'Empoli e si porta a soli due punti dalla zona play off.