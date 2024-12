Lutto per Palladino. Il tecnico viola piange la scomparsa della madre Rosa

Dal sito ufficiale viola il cordoglio per la scomparsa della madre del tecnico Raffaele Palladino

A poche ore da Bologna-Fiorentina, arriva una triste notizia che riguarda il tecnico viola Raffaele Palladino . per la scomparsa della madre Rosa.

Come si legge in una nota del sito ufficiale, "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa".