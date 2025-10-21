VN – Kospo salta l’esordio in Youth League. “Sale” in prima squadra per Vienna?

Eman Kospo non sarà disponibile per l'esordio in Youth League della Fiorentina. Il classe 2007 sarà aggregato alla prima squadra per Vienna

In vista dell'esordio in Youth League contro il Legia Varsavia, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa dovrà fare a meno di Eman Kospo . Il difensore bosniaco ex Barcellona, la cui gestione finora resta a metà tra giovanili e prima squadra, non ha viaggiato con i compagni in Polonia (esordio domani alle ore 12.00), poiché si aggregherà con i più grandi per la gara di Conference League in programma giovedì a Vienna.

In vista della gara di domani, sarà assente anche Mevale Koné. Saranno invece disponibili i fuori quota Melani (2009), Melai (2008) e Colaciuri (2008).