Solo su Violanews trovate tutti i LIVE delle giovanili viola

Come forse avete notato quest'anno abbiamo incrementato la produzione di eventi LIVE delle giovanili viola. Grazie ad un rinnovato gruppo di giovani collaboratori, Violanews seguirà per tutta la stagione tutte le partite dei ragazzi in maglia viola a cominciare dagli Under 14 per finire agli Under 18 e naturalmente anche la Primavera di Galloppa sarà seguita come facciamo da sempre. Ma non è tutto perché cercheremo di coprire anche le partite della Primavera femminile.