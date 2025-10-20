Vediamo il risultato competo delle gare del fine settimana. Risultati e classifiche completi su numericalcio.it
giovanili
Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche
UNDER 18: La Fiorentina esce sconfitta dal derby dell'Appennino. Dopo il vantaggio viola ad opera di Kaba, i rossoblu rimontano fino al risultato finale di 1-2. La vittoria permette al Bologna di sorpassare la Fiorentina in classifica in attesa della prossima sfida contro il Cagliari. (Rivivi la gara a questo LINK).
UNDER 17: Partita a senso unico quella disputata tra la Fiorentina e il Lecce con i ragazzi di mister Guberti che si impongono per un netto 5-0. A segno: Tosti, Faye, Giannoni, Chiti, Clarizia. (Rivivi la gara a questo LINK).
UNDER 16: Termina in parità Pescara-Fiorentina. I viola passano in vantaggio con la rete di Sharka al 33’ del primo tempo per poi essere rimontati dalla squadra di casa grazie alla rete di Spinosi.
UNDER 15: Pescara-Fiorentina termina 3-3. Grazie alla doppietta viola di Carpita e alla rete di Floro Flores la Fiorentina rimane imbattuta in campionato a 12 punti. La formazione scesa in campo: Fusi, Pistone, Perdoncin (Mustapha), Plepi (Cortonesi), Latini, Taci (Innocenti), Tali (Lomi), Lazzeri, Carpita, Floro Flores, Mignemi (Napoli). A disp: Bai, Zurzolo, Sorbini, Di Sario.
UNDER 14: Vittoria schiacciante della Fiorentina che batte per 4-0 l'Arezzo nella gara casalinga al Viola Park. A segno: doppietta di Duranti, Vanelli, Camparelli. (Rivivi la gara a questo LINK).
UNDER 13: Vittoria importante anche per i più giovani viola che s'impongono sull'Arezzo per 9-0. A segno: Giorgetti per ben cinque volte, Di Marino e Kola. La prossima settimana giocheranno contro l'Empoli in traferta.
Primavera femminile: Le ragazze allenate da mister Ricci escono vincitrici dalla gara contro il Napoli per 2-0. La prossima settimana affronteranno in trasferta la Juventus capolista.
