FOTO – Il ricordo della Primavera viola per il Presidente Rocco Commisso

Il ricordo delle giovanili della Fiorentina per il Presidente Rocco Commisso
Per la 21esima giornata di campionato la Serie A ha disposto un minuto di silenzio. Lo stesso hanno fatto all'interno del Viola Park tutte le squadre giovanili prima delle rispettive partite. La Primavera, nonostante non sia scesa in campo, ha comunque voluto ricordare il Presidente Rocco Commisso prima della seduta di allenamento. Le immagini:

