FOTO – Fiorentina Primavera, sugli spalti anche Ferrari a colloquio con Amerini

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, sugli spalti del Viola Park per Fiorentina-Atalanta
Giada Di Stefano

La Fiorentina Primavera sta sfidando l'Atalanta al Viola Park per provare ad aggiudicarsi la vetta della classifica. A vedere la gara c'è anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, nella foto a colloquio con l'ex centrocampista viola Daniele Amerini:

