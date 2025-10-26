La Fiorentina Primavera sta sfidando l'Atalanta al Viola Park per provare ad aggiudicarsi la vetta della classifica. A vedere la gara c'è anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, nella foto a colloquio con l'ex centrocampista viola Daniele Amerini:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola FOTO – Fiorentina Primavera, sugli spalti anche Ferrari a colloquio con Amerini
news viola
FOTO – Fiorentina Primavera, sugli spalti anche Ferrari a colloquio con Amerini
Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, sugli spalti del Viola Park per Fiorentina-Atalanta
© RIPRODUZIONE RISERVATA