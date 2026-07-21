Dopo la vittoria del torneo di Viareggio, Luigi Morazzini non è tonato a Firenze per la preparazione estiva. Mister Andreazzoli dovrà dunque fare a meno di lui, esterno offensivo classe 2008 che non ha trovato molto spazio durante la passata stagione.
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VIOLA NEWS giovanili Primavera: un esterno offensivo classe 2008 ai saluti, torna al Pescara
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Primavera: un esterno offensivo classe 2008 ai saluti, torna al Pescara
Un esterno classe 2008, dopo aver vinto il torneo di Viareggio, torna al Pescara a disposizione di mister Buscè per la preparazione estiva
Il contratto—
Cresciuto nelle giovanili biancazzurre, nelle ultime tre stagioni aveva vestito la maglia viola, e adesso è pronto a tornare alle origini con un contratto su base biennale a titolo definitivo. Da oggi sarà a disposizione di mister Buscè per il ritiro estivo.
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