Primavera: un esterno offensivo classe 2008 ai saluti, torna al Pescara

Dopo la vittoria del torneo di Viareggio, Luigi Morazzini non è tonato a Firenze per la preparazione estiva. Mister Andreazzoli dovrà dunque fare a meno di lui, esterno offensivo classe 2008 che non ha trovato molto spazio durante la passata stagione.

Il contratto

Cresciuto nelle giovanili biancazzurre, nelle ultime tre stagioni aveva vestito la maglia viola, e adesso è pronto a tornare alle origini con un contratto su base biennale a titolo definitivo. Da oggi sarà a disposizione di mister Buscè per il ritiro estivo.