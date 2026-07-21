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Primavera: un esterno offensivo classe 2008 ai saluti, torna al Pescara

Primavera: un esterno offensivo classe 2008 ai saluti, torna al Pescara - immagine 1
Un esterno classe 2008, dopo aver vinto il torneo di Viareggio, torna al Pescara a disposizione di mister Buscè per la preparazione estiva
Giada Di Stefano

Dopo la vittoria del torneo di Viareggio, Luigi Morazzini non è tonato a Firenze per la preparazione estiva. Mister Andreazzoli dovrà dunque fare a meno di lui, esterno offensivo classe 2008 che non ha trovato molto spazio durante la passata stagione.

Il contratto

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Cresciuto nelle giovanili biancazzurre, nelle ultime tre stagioni aveva vestito la maglia viola, e adesso è pronto a tornare alle origini con un contratto su base biennale a titolo definitivo. Da oggi sarà a disposizione di mister Buscè per il ritiro estivo.

 

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