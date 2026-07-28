Ufficializzati gli allenatore in casa Fiorentina per ogni Under del settore giovanile: conferme e promozioni per alcuni, oltre a nuovi volti

Redazione VN
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Attraverso un comunicato, la Fiorentina ha ufficializzato gli allenatori del proprio settore giovanile per la stagione 2026/27:

ACF Fiorentina comunica gli allenatori del Settore Giovanile partecipanti ai Campionati Nazionali per la stagione sportiva 2026/27:

UNDER 18: Marco Capparella UNDER 17: Enrico Cristiani UNDER 16: Matia Balestracci UNDER 15: Fabio Zaza

Capparella viene quindi confermato in Under 18, Cristiani sale in Under 17 con il gruppo 2010, mentre Balestracci sale in Under 16. L’unico nuovo arrivo è Fabio Zaza, che approda alla Fiorentina Under 15 dalla formazione del Bologna dei pari età.

Marco Capparella

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