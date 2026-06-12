Gazzetta: “A Grosso servono 4 esterni. E c’è una buona notizia per Koleosho”

Potrebbe cominciare da una vera e propria operazione K2 con Kostic da una parte e Koleosho dall'altra. Paratici attende

La priorità, anche soltanto per una questione numerica, é sugli esterni offensivi. La Fiorentina, dopo i mancati riscatti di Harrison e Solomon (per lui piccola porta aperta solo nel caso in cui il Tottenham abbassasse molto le pretese), dovrà fare quattro operazioni in quel reparto da regalare al nuovo 4-3-3 targato Grosso.

Potrebbe cominciare da una vera e propria operazione K2 con Kostic da una parte e Koleosho dall'altra. Quest'ultimo, classe 2004 reduce dal prestito al Paris FC, è di proprietà del Burnley con contratto in scadenza nel 2029, ma c'è l'apertura alla cessione ed è finito ancor più sotto i riflettori dopo le buone prove in azzurro sotto la guida di Silvio Baldini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.