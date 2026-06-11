Dall’Inghilterra: “La Fiorentina non vuole pagare i 10 milioni per Solomon”

La Fiorentina non avrebbe alcuna intenzione di esercitare alle condizioni attuali il diritto di riscatto per Manor Solomon . Secondo quanto riportato da Spurs Web , che riprende le informazioni del Corriere dello Sport , il club viola avrebbe inviato un messaggio preciso al Tottenham , chiedendo una riduzione del prezzo fissato per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno israeliano.

L’accordo tra le due società prevede infatti un’opzione di riscatto da circa 10 milioni di euro (8,7 milioni di sterline), inserita al momento del trasferimento in prestito a Firenze nella seconda parte della stagione. Tuttavia, la Fiorentina non avrebbe ancora attivato la clausola e, secondo diverse indiscrezioni, non sarebbe intenzionata a farlo alle cifre concordate.