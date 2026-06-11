Da Parma: “Pellegrino a Firenze? Nessun riscontro. Ecco dove vorrebbero cederlo”

Trupo: "Nessun riscontro su Pellegrino alla Fiorentina". Il Parma punta alla Premier e valuta il centravanti dopo una stagione positiva.

Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Guglielmo Trupo ha commentato le indiscrezioni che accostano Mateo Pellegrino alla Fiorentina. Il giornalista di Radio Bruno Parma ha spiegato che, al momento, non risultano contatti concreti e che il Parma preferirebbe una cessione in Premier League.