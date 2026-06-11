Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Guglielmo Trupo ha commentato le indiscrezioni che accostano Mateo Pellegrino alla Fiorentina. Il giornalista di Radio Bruno Parma ha spiegato che, al momento, non risultano contatti concreti e che il Parma preferirebbe una cessione in Premier League.
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Da Parma: “Pellegrino a Firenze? Nessun riscontro. Ecco dove vorrebbero cederlo”
Trupo: "Nessun riscontro su Pellegrino alla Fiorentina". Il Parma punta alla Premier e valuta il centravanti dopo una stagione positiva.
Pellegrino a Firenze? Onestamente ad ora non abbiamo ritrovato riscontri su questa notizia. Il Parma lo vorrebbe vendere in Premier anche perché puoi guadagnarci più soldi. In questa stagione per il Parma è stato un punto di riferimento importantissimo, soprattutto nei momenti in cui le cose non andavano bene. Quanto vale lo ha fatto vedere sul campo.
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