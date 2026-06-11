Marchini: “Kean va tenuto. Il problema non è chi vendi, ma chi compri”

Marchini: "Kean lo terrei, ha qualità e numeri". Su Piccoli: "Parte con un fardello pesante". Fiducia anche in Ndour.

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha parlato del futuro della Fiorentina, soffermandosi in particolare su Moise Kean, Piccoli e Cher Ndour. Il presidente dell'ODG ha ribadito la volontà di ripartire dall'attaccante viola, sottolineando come il vero nodo sia individuare eventuali sostituti all'altezza.