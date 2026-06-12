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Nazione: “Prossima settimana incontro Paratici-Grosso. L’indicazione sulla rosa”

Nazione: “Prossima settimana incontro Paratici-Grosso. L’indicazione sulla rosa” - immagine 1
Fabio Paratici farà il punto della situazione con Grosso. Una riunione per stabilire le linee guida del mercato
Redazione VN

La prossima settimana, una volta tornato da New York, Fabio Paratici farà il punto della situazione con Grosso. Una riunione per stabilire le linee guida del mercato: chi tenere, chi cedere e soprattutto chi andare a prendere, almeno a livello di ruoli.

L’idea è quella di costruire una rosa non enorme, vista l’assenza dell’impegno europeo, anche per sforbiciare il monte ingaggi, completata da una manciata di giovani da tenere a contatto con la prima squadra.

Si partirà da qui, fermo restando che il lavoro in uscita sarà enorme, ma anche in entrata gli affari non saranno pochi. Lo scrive la Nazione.

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