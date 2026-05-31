Un riconoscimento prestigioso per una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo fiorentino. Massimo Sandrelli, storico giornalista e apprezzato opinionista di ViolaNews, è stato insignito della Medaglia d’Onore Artemio Franchi, conferita dalla Fondazione Artemio Franchi Onlus.
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Massimo Sandrelli premiato con la Medaglia d’Onore Artemio Franchi
Prestigioso riconoscimento per Massimo Sandrelli: lo storico giornalista e opinionista di ViolaNews ha ricevuto la Medaglia d’Onore conferita dalla Fondazione Artemio Franchi Onlus.
Un premio che celebra il lungo percorso professionale di Sandrelli, da sempre punto di riferimento per il racconto dello sport e della Fiorentina, grazie a competenza, equilibrio e passione. Da parte della redazione di ViolaNews, le più sincere congratulazioni a Massimo Sandrelli per questo importante traguardo.
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