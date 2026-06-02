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Sky: “Piace un portiere della Lazio se salta il riscatto del Bournemouth”

Mandas
La Fiorentina sulle tracce di Christos Mandas, portiere della Lazio che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bournemouth
Redazione VN

Dopo aver raggiunto la salvezza, la Fiorentina è pronta alla rivoluzione in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da Sky Sport, questi cambiamenti partirebbero proprio dalla porta. Infatti, con le continue valutazioni in questione di Paratici su David De Gea(soprattutto per quanto riguarda lo stipendio) i viola si starebbero già guardando intorno. Tra i vari nomi, piace Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bournemouth in Premier League. Il portiere piace tanto e se dovesse saltare il riscatto del club inglese la Fiorentina ci penserebbe in maniera molto concreta.

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