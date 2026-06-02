Sky: “Piace un portiere della Lazio se salta il riscatto del Bournemouth”

Dopo aver raggiunto la salvezza, la Fiorentina è pronta alla rivoluzione in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da Sky Sport, questi cambiamenti partirebbero proprio dalla porta. Infatti, con le continue valutazioni in questione di Paratici su David De Gea(soprattutto per quanto riguarda lo stipendio) i viola si starebbero già guardando intorno. Tra i vari nomi, piace Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bournemouth in Premier League. Il portiere piace tanto e se dovesse saltare il riscatto del club inglese la Fiorentina ci penserebbe in maniera molto concreta.