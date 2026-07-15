L'arrivo alla Fiorentina di Valdepenaspotrebbe aver chiuso le porte all'arrivo di Oso (la situazione), terzino sinistro del Siviglia che i viola avevano già bloccato. Così, il direttore sportivo del club spagnolo, José Ignacio Navarro, ha parlato della situazione in conferenza stampa:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Valdepenas esclude Oso? Il ds del Siviglia: “Vogliamo rinnovargli il contratto”
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Valdepenas esclude Oso? Il ds del Siviglia: “Vogliamo rinnovargli il contratto”
Con l'arrivo di Valdepenas, la Fiorentina potrebbe non affondare il colpo per Oso: la situazione sul calciatore spiegata dal ds del Siviglia
Oso ha un contratto con noi, l'unica differenza rispetto all'anno scorso è che avrà un posto in prima squadra. L'intenzione è di prolungare il suo contratto, ma ha richieste al pari di tutti gli altri giocatori. Siamo aperti a tutto: è un ragazzo di valore, giovane, ed è normale che arrivino delle offerte.
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